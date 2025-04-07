الرئيس الكوري الجنوبي السابق يغادر المقر الرئاسي هذا الأسبوع

سيئول ـ د.ب.أ: من المتوقع أن يغادر الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول وقرينته كيم كيون ـ هي، مقر إقامتهما الرسمي في منطقة هانام في سيئول هذا الأسبوع والانتقال إلى شقتهما الخاصة في جنوب سيئول .

وتشير تقارير إلى أن يون وكيم يستعدان للانتقال من مقر إقامتهما الرسمي وذلك بعد يومين من إقالة المحكمة الدستورية ليون من منصبه، في أعقاب المحاكمة بشأن عزله، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية.

ومن المرجح أن يعود الزوجان إلى شقتهما شاهقة الارتفاع في حي سيوتشو دونج الراقي في سيئول ، حيث أقاما خلال الأشهر الستة الأولى من رئاسة يون، قبل الانتهاء من تشييد مقر إقامتهما الرسمي.

يأتي ذلك فيما طالب الحزب الديمقراطي بكوريا الجنوبية الرئيس المؤقت هان دوك سوك بالإعلان سريعا عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، بسبب الإطاحة بالرئيس السابق يون سوك يول.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن النائب كيم يون ديوك، الأمين العام للحزب الديمقراطي، أطلق هذه الدعوة بعد يومين من صدور حكم المحكمة الدستورية بعزل يون من منصبه بعد الإعلان عن فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر الماضي.