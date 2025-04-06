وزير التجارة الأمريكي: لا تأجيل للرسوم الجمركية وستبقى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 05:25 مساءً - في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، أعلن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ستظل سارية المفعول خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مؤكدًا عدم وجود نية لتأجيلها في الوقت الراهن، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

تأتي هذه التصريحات بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع فرض رسوم أعلى على بعض الدول، مما أدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية العالمية. وفي هذا السياق، دافع لوتنيك عن هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو إعادة ترتيب التجارة العالمية وتحقيق العدالة في التعاملات التجارية. ​

من جانبه، قلل وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، من المخاوف المتعلقة بحدوث ركود اقتصادي نتيجة لهذه الرسوم، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بمسارها الحالي لتحقيق أهدافها الاقتصادية. ​

على الصعيد الدولي، أعربت العديد من الدول عن قلقها من تأثير هذه الرسوم على اقتصاداتها. فقد دعت منظمات الأعمال الأمريكية والفيتنامية الإدارة الأمريكية إلى تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 46% على السلع الفيتنامية، محذرين من الأضرار المحتملة على العلاقات التجارية الثنائية. ​

في ظل هذه التطورات، يتوقع المراقبون استمرار التوترات التجارية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، مع احتمال حدوث تغييرات في السياسات التجارية للدول المتضررة.​