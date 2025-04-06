العالم اليوم - "ضمان ماركتس" تحتفل بموسم النجاح في ختام كأس دبي العالمي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أبريل 2025 01:20 مساءً - اختتمت ضمان ماركتس، خدمة تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات المتميزة التابعة لشركة ضمان للأوراق المالية، بفخر موسمها الأول في عالم سباقات الخيل بأسلوب استثنائي خلال نهائي كأس دبي العالمي، أحد أبرز وأرقى الفعاليات الرياضية في المنطقة.

وبصفتها شريكا رسميا لسباقات نادي دبي لسباق الخيل لموسم 2024-2025، كانت ضمان ماركتس حاضرة طوال الموسم، حيث نظّمت تجارب مبتكرة ذات طابع مالي، استطاعت من خلالها التواصل مباشرة مع قاعدة عملائها وشركائها المتميزين.

وجاء نهائي كأس دبي العالمي تتويجا لموسم حافل في مضمار ميدان لسباق الخيل.

وقد تشرف الحدث بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأمر الذي يعكس مكانته كأحد أرقى التجمعات الرياضية والثقافية في المنطقة.

واستمتع الضيوف في جناح ضمان ماركتس لكبار الشخصيات بتجربة فريدة، جمعت بين الترفيه وأجواء الأسواق المالية، من خلال تحديات متميزة وألعاب تحاكي هذه الأسواق، صممت خصيصا للضيوف المهتمين بالاستراتيجية المالية.

وما بين مسابقات التداول التفاعلية وتحديات التنبؤ الفوري بأداء الأصول، أضفت هذه الفعاليات أجواء تنافسية ممتعة ومحفزة.

وقد حظي الفائزون في هذه الفعاليات بجوائز حصرية، تضمنت تجربة قيادة سيارة مرسيدس-بنز على الطرق الوعرة، ورحلات خاصة على متن اليخوت، وإقامات فاخرة في الفنادق، وحسابات تداول ممولة، مما جعل المعرفة والحدس مفاتيح لجوائز لا تنسى.

وقد عكست الأجواء الغامرة التزام ضمان ماركتس بابتكار تجارب تثقيفية وترفيهية ترتقي بعالم التداول إلى مستويات غير تقليدية.

كما شهدت الأمسية جلسة حوارية حصرية مع نخبة من الخبراء في المجال المالي، حيث قدمت لارا حبيب، مقدمة البرامج والمشرفة في قناة العربية، ولبنى بوظة، رئيسة قسم الأخبار الاقتصادية في دوت الخليج، رؤى ثاقبة حول توجهات الأسواق والتطورات الإقليمية وتغير عقلية المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي هذا السياق، قال سامر مرشد، الرئيس التنفيذي لضمان ماركتس: "كأس دبي العالمي ليس مجرد سباق، بل هو حدث ثقافي واجتماعي يجمع النخبة". وأضاف: "شرف كبير لنا أن نكون جزءًا من هذا الموسم منذ بدايته وحتى لحظة الختام، ونستضيف عملاءنا خلال هذه الفعالية البارزة،. نحن فخورون بالشراكة التي بنيناها مع نادي دبي لسباق الخيل، وبكيفية تعزيزنا للحوار المالي ضمن هذا الحدث المرموق".

واختارت ضمان ماركتس سباقات الخيل كرياضة مفضلة لرعايتها، نظرا للجذور الثقافية العميقة لهذه الرياضة في الإمارات، إلى جانب أوجه التشابه المذهلة التي تجمعها بعالم التداول، فكلا المجالين يعتمدان على الدقة، والاستراتيجية، والقدرة على إدارة المخاطر بثقة، فالنجاح في كلا العالمين، يتطلّب الإعداد الجيد، واتخاذ القرارات السريعة، وفهم الظروف المتغيرة باستمرار. وهذا التوافق جعل الشراكة خيارا طبيعيا للعلامة التجارية.

ويعد هذا التعاون الأول من نوعه، حيث أصبحت ضمان ماركتس أول وسيط مالي في الإمارات يعقد شراكة مع نادي دبي لسباق الخيل طوال الموسم بأكمله.

ومن خلال ترسيخ حضورها في نسيج أحد أكثر التقاليد الرياضية شهرة في البلاد، تواصل ضمان ماركتس ريادتها عبر الابتكار والرؤية الثاقبة وقدرتها على بناء روابط قوية مع مجتمع المستثمرين والمتداولين