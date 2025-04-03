العالم اليوم - الدعم السريع يعلن إسقاط طائرة للجيش السوداني في دارفور

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أبريل 2025 01:25 مساءً - أعلنت قوات الدعم السريع، الخميس، أنها أسقطت طائرة للجيش السوداني من طراز "أنتونوف" شمالي دارفور.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه يظهر حطام الطائرة.

وكان الدعم السريع أعلن في السابق إسقاط طائرات يستخدمها الجيش، بما في ذلك طائرة نقل سقطت شمالي دارفور في أكتوبر الماضي.

وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، يوم الأحد، إن حربه ضد الجيش لم تنته، وإن قواته ستعود إلى الخرطوم.

وخرجت قوات الدعم من معظم أنحاء الخرطوم خلال الشهر الماضي، بعد سيطرة الجيش على العاصمة.

وكانت الخرطوم تحت سيطرة قوات الدعم السريع، في بداية حربها مع الجيش قبل نحو عامين.

وتسبب القتال في السودان في تدمير مناطق كثيرة من الخرطوم وتشريد أكثر من 12 مليون سوداني من ديارهم، فضلا عن معاناة الملايين من الجوع.