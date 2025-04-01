حزب الله ينعى شهيدين في غارة الفجر
نعى حزب الله اللبناني القائد حسن علي بدير (الحاج ربيع) والمقاوم علي حسن بدير (جواد)، اللذين استشهدا في الغارة المعادية التي استهدفت فجر اليوم، مبنى في حي ماضي، في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن المقرر تشييعهما «على طريق القدس»، غداً الأربعاء، عند الساعة الرابعة عصراً، في روضة الحوراء زينب - الغبيري.
وكانت وزارة الصحة قد أفادت باستشهاد أربعة بينهم امرأة، وإصابة سبعة آخرين. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» باستشهاد أحمد محمد محمود وشقيقته هيام محمد محمود من بلدة الدوير الجنوبية، في عدوان الضاحية، مشيرةً إلى أن والدتهما إيمان أصيبت بجروح استدعت خضوعها لعملية جراحية.
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