العالم اليوم - بريطانيا تسعى لاتفاق تجاري مع ترامب لتجنب الرسوم الجمركية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 01:26 مساءً - قال وزير الأعمال والتجارة البريطاني، جوناثان رينولدز، إن بلاده ما زالت تأمل في أن أي رسوم جمركية يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستلغى قريبا إذا تمكن الجانبان من الاتفاق على الخطوط العريضة لشراكة اقتصادية جديدة.

وسعت بريطانيا لتجنب خطة ترامب للرسوم الجمركية الشاملة من خلال عرض التوافق مع واشنطن في مجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. لكن رينولدز قال إن ترامب يبدو أنه يريد الآن فرض رسوم على كل الدول قبل أن يناقش إعفاءات فردية.

وقال، الثلاثاء، إنه يأمل أن تلك الرسوم التي ستعلن عنها الولايات المتحدة غدا الأربعاء ستلغى بمجرد توصل الجانبين لبنود الاتفاق.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية "أعتقد أن إطار العمل لاتفاق موجود بكل تأكيد... يمكننا أن نوقع البنود الرئيسية في هذا الصدد ثم نتحدث عن التفاصيل المتعلقة بالإطار الزمني المحدد الذي سيرضي الولايات المتحدة بعد ذلك".

وتابع قائلا "مسألة رغبة الولايات المتحدة في التوصل لاتفاق مع الدول هو قرار يعود إليها لكنني أعتقد أن العمل الذي أنجزناه جعل ذلك ممكنا".

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المحادثات "تحرز تقدما جيدا".

وعلى خلاف الاتحاد الأوروبي ودول كبرى، أحجمت بريطانيا عن الرد على الرسوم الجمركية الأميركية بالمثل وأشار رينولدز إلى أن لندن تحاول تجنب التصعيد وقال إن الشركات البريطانية تؤيد اتباع "نهج هادئ".

لكنه أكد على وجود خطوط حمراء في المفاوضات مشيرا إلى "مجالات حساسة" لن تتطرق إليها المناقشات مثل معايير الأغذية.

وعبر رينولدز عن اعتقاده بأن بريطانيا لديها فرصة أكبر من دول أخرى للحصول على إعفاء. ويأمل في إبرام اتفاق من شأنه إلغاء الرسوم الجمركية خلال أسابيع أو أشهر قائلا "سيكون هذا هدفي".

وقال إن ليس بإمكانه تحديد إطار زمني لتراجع الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية لكنه حذر من أن بلاده ستنظر في مسألة فرض رسوم جمركية مضادة إذا استغرق الأمر وقتا أطول من اللازم.