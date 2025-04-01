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فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية

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فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 11:26 صباحاً - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد لا يزال يأمل في "حل تفاوضي" للرسوم الجمركية الأمريكية التي تلوح في الأفق هذا الأسبوع، إلا أنها أكدت أن "جميع الأدوات مُتاحة".

وأكدت فون دير لاين في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدًا للرد على الرسوم التجارية الأمريكية بإجراءات مضادة قوية إذا لزم الأمر، حسب وكالة فرانس برس.

وأضافت: "هدفنا هو التوصل إلى حل تفاوضي، ولكن بالطبع، إذا لزم الأمر، سنحمي مصالحنا وشعبنا وشركاتنا".

وتابعت: "لا نرغب بالضرورة في الرد، ولكن إذا لزم الأمر، فلدينا خطة محكمة للرد، وسنستخدمها".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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