العالم اليوم - الدولار يتقلب وسط ترقب للرسوم الجمركية الأميركية المضادة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 11:19 صباحاً - يشهد الدولار أداء متقلبا خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، بعد نهاية الربع الأول الصعب من العام الجاري ووسط تأهب المستثمرين للرسوم المضادة الأميركية المقرر تطبيقها خلال الأسبوع الجاري.

ومن المرجح أن تؤدي تلك الخطوة إلى تفاقم حرب تجارية عالمية أثارت مخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وينصب تركيز المستثمرين على جولة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة من المقرر أن يعلنها البيت الأبيض غدا الأربعاء مع عدم توفر تفاصيل تذكر عن الأمر. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر من مساء يوم الأحد إن الرسوم الجمركية هذا الأسبوع ستفرض على جميع الدول تقريبا.

وأدى ذلك إلى تباطؤ في أسواق العملات حيث عزف المتداولون عن المخاطرة في انتظار الحصول على رؤية أوضح لسياسات ترامب التجارية. وفرض الرئيس الأميركي بالفعل رسوما جمركية على الألمنيوم والصلب والسيارات، إلى جانب زيادة الرسوم على جميع السلع الواردة من الصين.

وقال أنتوني ساجليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في أمريبرايز فاينانشال "الربع الثاني قد يأتي بقدر من عدم اليقين والتقلب للمستثمرين يماثل ما شهدناه في الربع الأول من العام".

وأضاف "لا يوجد وضوح يذكر حتى الآن بشأن السلع والدول التي ستستهدفها الرسوم الجمركية. وقد تتصاعد تقلبات السوق وفقا للسلع والدول المستهدفة".

وانخفض اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.0805 دولار بعد أن ارتفع 4.5 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري محققا أقوى أداء فصلي منذ الربع الأخير في 2022، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى تعديل للسياسات المالية في ألمانيا.

وسجل الين ارتفاعا طفيفا عند 149.815 للدولار اليوم الثلاثاء. وارتفعت العملة اليابانية بنحو خمسة بالمئة مقابل الدولار خلال الفترة من يناير إلى مارس، مدعومة بتنامي التوقعات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مجددا.

وأشارت بيانات الثلاثاء إلى تراجع في ثقة الشركات التصنيع الكبرى في اليابان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام في إشارة إلى أن التوتر التجاري المتصاعد أثر بالفعل على الاقتصاد المعتمد على التصدير وجعل من الصعب على بنك اليابان اتخاذ الخطوة التالية.

وتترقب الأسواق سلسلة بيانات أميركية قد تشير إلى مدى متانة الاقتصاد في ظل الولاية الثانية لترامب، منها بيانات الوظائف.

كما يمكن لتصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ومسؤولين آخرين هذا الأسبوع أن تقدم مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.1 بالمئة وقال إنه لا يزال حذرا بشأن التوقعات.

ولم يطرأ تغيير كبير على الدولار الأسترالي إذ ارتفع 0.1 بالمئة فقط إلى 0.6256 دولار. ولامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 0.6219 دولار أمس الاثنين، رغم أنه حقق مكاسب فصلية بنسبة واحد بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية عند 104.23 نقطة. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.2916 دولار، فيما وصل سعر الدولار النيوزيلندي إلى 0.56755 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.