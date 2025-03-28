العالم اليوم - إمام أوغلو: أردوغان حول تركيا إلى "جمهورية خوف"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 مارس 2025 06:24 مساءً - اتهم زعيم المعارضة التركي السجين أكرم إمام أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، بتحويل تركيا إلى "جمهورية خوف" عن طريق تفكيك المؤسسات الديمقراطية وقمع المنتقدين.

وكتب إمام أوغلو في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة: "قلص نظام السيد أردوغان منذ سنوات الرقابة والتوازن، وأسكت الإعلام وقام بإحلال البيروقراطيين محل رؤساء البلديات المنتخبين، وهمّش التشريعات، وتحكم في القضاء وتلاعب بالانتخابات".

وحذر إمام أوغلو: "بعث القبض على المحتجين والصحفيين على نطاق واسع في الشهور القليلة الماضية رسالة مخيفة هي أنه ليس هناك أحد في مأمن".

ويقبع إمام أوغلو في سجن مرمرة شديد الحراسة بإسطنبول بعد القبض عليه الأسبوع الماضي على خلفية تهم فساد.

ويواجه إمام أوغلو مزاعم بالتورط في الإرهاب بصورة منفصلة، وينفي جميع التهم المنسوبة إليه.

وأدى احتجاز إمام أوغلو، وهو من أبرز رموز المعارضة، الأسبوع الماضي لتفجر احتجاجات على مستوى البلاد.