إصابة إسرائيليين أثناء الهروب للملاجئ من الصواريخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 10:30 مساءً - أصيب عدد من الإسرائيليين بحالات هلع أثناء الهروب إلى الملاجئ، بعد أن دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق، وأكد ذلك الإسعاف الإسرائيلي.

ومنذ قليل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه اعترض صاروخاً قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية، الاثنين، أطلق من اليمن.



ودوت صفارات الإنذار، في وقت سابق الإثنين، في عدة مناطق في إسرائيل، منها القدس وتل أبيب.



كما أعلن الاحتلال قبل قليل انطلاق صفارات الإنذار في البلدات المحيطة بالقطاع، واعتراض صاروخين أطلقا من داخل غزة.