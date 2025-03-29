العالم اليوم - الرباعية المذلة تطيح دوريفال جونيور من تدريب البرازيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 01:25 صباحاً - أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الجمعة إقالة مدرب بلاده دوريفال جونيور بعد هزيمته المذلة أمام مضيفه الأرجنتيني 1-4 الثلاثاء في الجولة الرابعة عشرة من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان له "لم يعد دوريفال جونيور مسؤولا عن المنتخب البرازيلي. تشكره الإدارة وتتمنى له التوفيق في مسيرته".

وتولى دوريفال المسؤولية منذ يناير 2024 فقط، لكنه أشرف على مسيرة باهتة للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتحتل البرازيل، الفائزة بكأس العالم خمس مرات، المركز الرابع في تصفيات أميركا الجنوبية، بفارق 10 نقاط عن الأرجنتين حاملة اللقب التي ضمنت تأهلها إلى النهائيات العام المقبل.

وتتأهل أول ستة منتخبات من أميركا الجنوبية مباشرة إلى النهائيات المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.