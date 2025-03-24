العالم اليوم - بعد القصف الإسرائيلي.. فيديو من داخل مستشفى ناصر في غزة

انتم الان تتابعون خبر بعد القصف الإسرائيلي.. فيديو من داخل مستشفى ناصر في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 02:18 مساءً - كشفت مقاطع فيديو، الإثنين، حجم الدمار الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المقاطع دمارا هائلا بالمستشفى وسط محاولات من السكان لإزالة الركام من داخل المستشفى، فيما بدت الأسرة بحالة مهترئة للغاية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف، ليل الأحد، مجمع ناصر الطبي، أكبر مستشفى في جنوب قطاع غزة، ليقتل 5 أشخاص منهم عضو بالمكتب السياسي لحركة حماس.

وقالت مصادر طبية فلسطينية وشهود عيان إن الهجوم قتل عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم، و4 فلسطينيين آخرين على الأقل، بغارة جوية على مجمع ناصر الطبي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن القصف تسبب في اندلاع حريق كبير في مبنى الجراحة بالمستشفى، مشيرة إلى وجود عدد من الجرحى.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الضربة، مشيرا إلى أنه استهدف عنصرا من حماس كان يعمل هناك.

يذكر أن مستشفى ناصر كان مكتظا بالقتلى والجرحى منذ استئناف إسرائيل للحرب على غزة الأسبوع الماضي، وذلك عقب موجة مفاجئة من الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل المئات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق من الأحد، أن عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب تجاوز 50 ألف شخص.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه قام "بتصفية" عشرات المسلحين، منذ أنهت إسرائيل وقف إطلاق النار الثلاثاء، عبر ضربات جوية أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، في أحد أكثر الأيام دموية خلال الحرب المستمرة منذ 17 شهرا.

وتعتزم إسرائيل شن عملية عسكرية برية واسعة النطاق في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية استنادا إلى مصادر لم تكشف عنها.