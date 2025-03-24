العالم اليوم - مقتل 6 من الشرطة الكينية في هجوم لحركة الشباب الصومالية

انتم الان تتابعون خبر مقتل 6 من الشرطة الكينية في هجوم لحركة الشباب الصومالية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 02:17 صباحاً - قُتل ستة من عناصر الشرطة الكينية على أيدي مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لحركة الشباب الصومالية المتطرفة، شنوا هجوما على قاعدة لقوات الاحتياط الأحد، وفق الشرطة.

وهاجم المسلحون قاعدة الشرطة في بيامادو بمنطقة غاريسا على الحدود مع الصومال، على ما قال متحدث للصحافيين.

وقال المتحدث إن "المسلحين المشتبه بهم استخدموا أسلحة متنوعة للهجوم على المعسكر".

وأكدت الشرطة مقتل ستة من عناصرها وإصابة أربعة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

ولاحقا، أفاد المتحدث بمقتل اثنين من المسلّحين وإصابة ثالث بجروح بالغة.

وتتواجد الحركة في غابة بوني الواقعة على الحدود الكينية الصومالية، وكثيرا ما تخوض اشتباكات مع القوات الكينية.