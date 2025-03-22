العالم اليوم - "رفقا بغزة".. فتح تدعو حماس إلى مغادرة المشهد الحكومي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 مارس 2025 03:24 مساءً - دعت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة حماس، السبت، إلى التخلي عن السلطة بهدف حماية "الوجود الفلسطيني" في قطاع غزة.

ودعا الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة منذر الحايك "حماس إلى أن تغادر المشهد الحكومي، وأن تُدرك تماما أن المعركة القادمة هي إنهاء الوجود الفلسطيني".

وقال لوكالة "فرانس برس": "على حركة حماس أن ترفق بغزة وأطفالها ونسائها ورجالها، ونحذر من أيام ثقيلة وقاسية وصعبة قادمة على سكان القطاع".

وتخوض إسرائيل حربا في غزة سعيا لـ"القضاء على حركة حماس"، في حملة دمرت معظم أنحاء قطاع غزة.

ووسط استئناف الحرب في قطاع غزة، اتهمت جهات عدة حركة حماس بتحمل المسؤولية عن العودة إلى نقطة الصفر، وذلك جراء تعنتها خلال المفاوضات ورفضها إطلاق سراح الرهائن الذي كان سيفضي إلى تمديد وقف إطلاق النار.