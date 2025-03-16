العالم اليوم - العراق يضبط 7 ملايين حبة كبتاغون قادمة من سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 مارس 2025 04:21 مساءً - أعلن العراق، الأحد، ضبط أكثر من 7 ملايين حبة كبتاغون قبل دخولها للبلاد قادمة من سوريا، عبر تركيا.

وأفادت وزارة الداخلية العراقية، بـ"ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدرة قادمة من سوريا عبر تركيا، بعد تلقي معلومات من إدارة المخدرات السعودية".

وقال العميد مقداد ميري الناطق باسم وزارة الداخلية، في تصريح صحفي إن "عملية نوعية اشتركت فيها مديرية مكافحة المخدرات في أربيل والسليمانية" في إقليم كردستان شمال البلاد أسفرت عن "ضبط شاحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية باتجاه العراق مرورا بدولة تركيا، وهي تحمل طنا و100 كلغم من حبوب الكبتاغون المخدرة".

وأوضح مسؤول أمني لوكالة فرانس برس أن الشاحنة كانت محملة بسبعة ملايين حبة كبتاغون.