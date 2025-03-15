آدم بوهلر يسحب ترشحه لمنصب مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 10:28 صباحاً - قال مسؤولون في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس" الإخباري، اليوم السبت، إن آدم بوهلر، الذي أشرف على مفاوضات مباشرة غير مسبوقة مع حركة "حماس" الفلسطينية نيابةً عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب ترشحه لمنصب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن.

وأضاف مسؤول كبير في إدارة ترامب للموقع، أن هذه الخطوة كانت مُخططًا لها منذ أسبوعين، وكان الهدف منها نقل بوهلر إلى منصب مبعوث رئاسي مختلف بصلاحيات أوسع، دون الحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ.

وكان بوهلر محور عاصفة إعلامية وسياسية منذ أن كشف "أكسيوس" عن لقائه المباشر بمسؤولي "حماس"، ما جعله أول مسؤول أمريكي يفعل ذلك على الإطلاق.

وعلى الرغم من موافقة ترامب على المحادثات مع "حماس"، إلا أنها أثارت غضب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين أثار بعضهم القضية بشكل خاص مع البيت الأبيض.

وكان من الممكن أن تُصعّب هذه المحادثات موافقة مجلس الشيوخ على التعيين.

والأسبوع الماضي، أفاد "أكسيوس" بأن بوهلر عقد اجتماعين مع كبار مسؤولي "حماس" في الدوحة؛ للتفاوض على إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين المحتجزين لدى الحركة في غزة.

وأثارت المحادثات بين بوهلر و"حماس" غضبًا شديدًا في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بما في ذلك مكالمة هاتفية غاضبة مع رون ديرمر، المقرب من نتنياهو.

وسيواصل بوهلر خدمة ترامب كموظف حكومي خاص يُركّز على مفاوضات الأسرى، حسبما صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، لـ"أكسيوس".