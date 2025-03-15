القيادة المركزية الأمريكية: مقتل قائد داعش بغارة فى الأنبار

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 09:31 صباحاً - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مقتل الإرهابي عبدالله مكي قائد العمليات العالمية في داعش، الذي كان يشغل أيضًا منصب القائد الثاني بالتنظيم.

وكشفت قوات القيادة المركزية الأمريكية، أنها نفذت عملية قتل "مكي" الملقب بـ (أبو خديجة) بالتعاون مع قوات الاستخبارات والأمن العراقية، عبر غارة جوية دقيقة بمحافظة الأنبار.

كما أشارت إلى أن "مكي"، "أمير أعلى هيئة صنع قرار في داعش، تولى مسؤولية العمليات واللوجستيات والتخطيط التي ينفذها التنظيم عالميًا، وأدار جزءًا كبيرًا من تمويله العالمي".

وأوضحت أنه بعد الغارة، وجدت القوات الأمنية الإرهابي يرتدي "سترات انتحارية" غير منفجرة، وبحوزته أسلحة متعددة.

وكانت الأمم المتحدة كشفت في تقرير مفصل لها مطلع العام الحالي أن مكي كان يدير "مكاتب داعش" التي تغطّي العراق وسوريا وتركيا ومنطقة الشام.