العالم اليوم - بوتين يرد على ترامب.. وزيلينسكي يقرّ بـ"وضع صعب جدا"

انتم الان تتابعون خبر بوتين يرد على ترامب.. وزيلينسكي يقرّ بـ"وضع صعب جدا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 08:18 مساءً - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، القوات الأوكرانية التي تقاتل في منطقة كورسك إلى الاستسلام، وذلك بعد أن دعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "الحفاظ" على حياة الجنود الأوكرانيين.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة "نحن متعاطفون مع دعوة الرئيس ترامب"، مضيفا "إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، سيضمن لهم ذلك الحياة والمعاملة الكريمة"، داعيا قادة أوكرانيا إلى إصدار أمر لقواتهم بالاستسلام.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه تم إجراء محادثات "جيدة ومثمرة" مع الرئيس بوتين. وذكر ترامب، في تدوينة على حسابه في "تروث سوشيال": "أجرينا محادثات جيدة ومثمرة للغاية مع بوتين أمس الخميس". وتابع: "لكن في هذه اللحظة تحديدا، آلاف الجنود الأوكرانيين محاصرون بالكامل من قبل الجيش الروسي، وفي وضع حرج للغاية. لقد طلبتُ بشدة من الرئيس بوتين إنقاذ أرواحهم". وأوضح: "ستكون هذه مجزرة مروعة، لم نشهد مثلها منذ الحرب العالمية الثانية". زيلينسكي يقر بـ"وضع صعب جدا" في كورسك على الجانب الأوكراني، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن الوضع "صعب للغاية" بالنسبة للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية، رغم أن جيشه نفى أي خطر لتعرضه لحصار روسي.

وأوضح زيلينسكي خلال لقائه صحفيين في كييف بأن "الوضع في منطقة كورسك صعب جدا".

وتسيطر القوات الأوكرانية على جزء من هذه المنطقة الحدودية منذ أغسطس 2024، لكنها اضطرت إلى التراجع بسرعة في الأيام الأخيرة بعد اختراق روسي.

وبشأن العلاقة مع واشنطن، أكد زيلينسكي أنه يريد علاقات "طبيعية" مع نظيره الأميركي دونالد ترامب بعد فصول من التوتر بينهما ومشادة حادة في البيت الأبيض نهاية فبراير.

وأكد زيلينسكي أن "العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة بالغة الأهمية بالنسبة إلى أوكرانيا.. نحتاج إلى علاقات طبيعية وفاعلة".

روبيو يجدد دعوته لتقديم "تنازلات"

ومن جانب آخر، جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، دعوته روسيا وأوكرانيا إلى تقديم "تنازلات" بعد بيان ختامي لمجموعة السبع أكد دعمه لوحدة أراضي اوكرانيا.

وقال روبيو للصحفيين بعد مباحثات وزراء خارجية الدول الـعضاء في المجموعة في كندا إن "السبيل الوحيد لوضع حد لهذه الحرب هو إجراء عملية مفاوضات".

وتابع أن "المفاوضات، سواء كانت في مجال الأعمال أو التجارة أو الجغرافيا السياسية، تفترض أن يقدم الطرفان تنازلات".

وكان الرئيس بوتين قد أبدى يوم الخميس، موافقته من حيث المبدأ على الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا، ولكنه قال إنه ينبغي العمل على الشروط، وشدد على أنه يجب أن يمهد ذلك الطريق نحو سلام دائم.

وقال: "الفكرة في حد ذاتها صحيحة، ونحن بالتأكيد ندعمها. لكن هناك قضايا نحتاج إلى بحثها، وأعتقد أننا بحاجة إلى مناقشتها".