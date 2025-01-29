نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعلن استلام قائمة الأسرى الذين ستطلق "حماس" سراحهم الخميس بينهم 5 تايلانديين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تسلّم إسرائيل قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم غدا الخميس، وأشار مصدر إسرائيلي إلى أنها "مقبولة" بالنسبة لتل أبيب.



وذكرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان "تسلمنا قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم غدا من غزة".

ومن جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن حركة "حماس" ستفرج غدا عن 3 محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة من بينهم أربيل يهود التي طالبت إسرائيل بإطلاق سراحها قبل يوم الجمعة.

وأشارت القناة أيضا إلى أن "حماس ستفرج عن 5 محتجزين تايلانديين غدا بالإضافة للإسرائيليين الثلاثة".

ولفتت القناة 12 العبرية إلى أن مسؤولا كبيرا في الحكومة التايلاندية وصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع والتقى بكبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن إطلاق سراح أسرى من بلاده محتجزين في قطاع غزة.

هذا وحذر مصدران في "حماس" يوم الأربعاء، من أن "مماطلة" إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة قد تؤثر على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وأشار المصدران إلى أنه وفق الاتفاق "يتوجب سماح إسرائيل بإدخال المساعدات والمواد الإنسانية في الأسبوع الأول من سريان وقف النار".

وأوضحا أنه وفق ملحق البرتوكول الإنساني "يتوجب إدخال 200 ألف خيمة مجهزة و60 ألف كرفان (بيوت متنقلة) وكميات كافية من الوقود ومواد لترميم المستشفيات وتشغيل المخابز ومحطات المياه وإدخال المعدات الثقيلة لفتح الشوارع والترميم