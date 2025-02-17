العالم اليوم - بريطانيا: مستعدون لإرسال قوات إلى أوكرانيا "إذا لزم الأمر"

انتم الان تتابعون خبر بريطانيا: مستعدون لإرسال قوات إلى أوكرانيا "إذا لزم الأمر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 02:19 صباحاً - أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمن بريطانيا وأوروبا.

وكتب ستارمر في صحيفة "ديلي تلغراف" أن هذا يعني أيضا "الاستعداد والرغبة في المساهمة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، من خلال وضع قواتنا على الأرض إذا لزم الأمر".

وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الأحد أن أوكرانيا وأوروبا ستشاركان في أي "مفاوضات حقيقية"‭‭‭ ‬‬‬لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشار روبيو إلى أن المحادثات التي ستجريها الولايات المتحدة مع روسيا هذا الأسبوع ستكون فرصة لمعرفة مدى جدية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن السلام.

وهوّن روبيو أيضا من مخاوف الأوروبيين بشأن استبعادهم من المحادثات الأولية بين روسيا والولايات المتحدة والمقرر عقدها في السعودية خلال الأيام المقبلة.

وفي حديث لشبكة "سي بي إس" قال روبيو إن عملية التفاوض لم تدخل مرحلة جادة بعد وإذا أحرزت المحادثات تقدما فسيتم إشراك الأوكرانيين وأوروبيين آخرين.

وأوردت رويترز في وقت سابق من يوم الأحد أن مسؤولين أميركيين سلموا مسؤولين أوروبيين وثيقة تسأل عن عدد القوات التي يمكنهم المساهمة بها بهدف تنفيذ اتفاق للسلام بين أوكرانيا وروسيا، من بين أسئلة أخرى.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال يوم الأحد إنه يعتقد بأنه قد يلتقي "قريبا جدا" مع الرئيس بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب لصحفيين إنه يعمل بجد لتحقيق السلام، معبرا عن اعتقاده بأن بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريدان وقف القتال.

وحسبما ذكرت صحيفة "كوميرسانت الروسية" فإنه من المتوقع أن تبدأ المحادثات بشأن أوكرانيا بمشاركة روسيا يوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض.