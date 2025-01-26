العالم اليوم - خلال الليل.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات

انتم الان تتابعون خبر خلال الليل.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 يناير 2025 10:23 صباحاً - أعلن سلاح الجو الأوكراني، الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت 50 طائرة مسيرة من أصل 72 أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وأضاف أن 9 طائرات مسيرة "فُقد أثرها"، في إشارة إلى استخدام أوكرانيا للتشويش الإلكتروني لإعادة توجيه الطائرات المسيرة الروسية، بينما لا تزال واحدة منها في المجال الجوي الأوكراني.

ولم تعلن السلطات العسكرية أو المدنية حتى الآن عن وقوع قتلى أو أضرار.

من جانب آخر، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن أنظمة الدفاعات الجوية دمرت 15 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا كما دمرت زورقين مسيرين في البحر الأسود.

وأضافت الوزارة أن الدفاعات أسقطت 8 طائرات مسيرة فوق منطقة ريازان و6 طائرات مسيرة في منطقة كورسك وواحدة فوق بيلغورود الليلة الماضية.

وقال بافل مالكوف حاكم منطقة ريازان إن أحدث هجوم بطائرات مسيرة على المنطقة لم يسفر عن وقوع إصابات لكن السلطات ما زالت تقيم حجم الأضرار.

وكانت مصادر قالت لرويترز إن هجوما شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على مصفاة نفط روسية في مدينة ريازان يوم الجمعة أسفر عن اندلاع حريق وألحق أضرارا بمعدات في واحدة من أكبر المصافي الروسية.