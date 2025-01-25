العالم اليوم - دخان كثيف ملوث فوق الخرطوم.. الأقمار الاصطناعية ترصد السبب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 يناير 2025 07:23 صباحاً - أظهرت بيانات الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة "أسوشيتد برس"، السبت، أن القتال حول أكبر مصفاة نفط في السودان أشعل النيران فيها، مما أدى إلى انتشار دخان أسود كثيف ملوث فوق الخرطوم عاصمة البلاد.

وتمثل الهجمات التي وقعت حول المصفاة، المملوكة للحكومة السودانية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية التي تديرها الدولة، أحدث كوارث الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وتوجد مصفاة الجيلي على بعد نحو 60 كيلومترا (40 ميلا) شمال الخرطوم.

وأظهرت بيانات من أقمار صناعة تابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تتعقب حرائق الغابات في جميع أنحاء العالم أن هجوما وقع يوم الخميس في حقل النفط أدى إلى إشعال حرائق في كل أنحاء المجمع.

ومع تصاعد حدة القصف الجوي والأرضي في العاصمة الخرطوم، غطت سحب من الدخان سماء المدينة وسط تقارير أشارت إلى دمار كامل لمصفاة النفط في الجيلي والتي تعتبر الأكبر في البلاد.

وفي حين اتهم الجيش في بيان قوات الدعم السريع التي تتحصن قوة كبيرة منها هناك منذ الأسابيع الأولى من اندلاع القتال بحرق المصفاة، قالت قوات الدعم السريع إن طيران الجيش وجه عدة ضربات جوية للمصفاة خلال الساعات الماضية.