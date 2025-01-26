وزارة الزراعة تعلن فتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع 92 لعام 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 02:33 مساءً - أكد د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي انه اعتبارا من ٢ فبراير القادم سوف يتم فتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع في نسخته ال 92 والمزمع انطلاقها ابريل القادم في المتحف الزراعي بالدقي.

وقال "عزوز" إن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بتقديم كافة التسهيلات أمام العارضين لتشجيع أكبر عدد من منتجي ومصدري الزهور ونباتات الزينة للاشتراك في المعرض هذا العام بالإضافة إلى دعوة بعض الدول العربية للاشتراك أيضا في المعرض تمهيدا لأن يصبح معرضا دوليا.

رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أضاف أن العمل يجرى على قدم وساق في المتحف الزراعي حتى يكون جاهزا لاستقبال هذا الحدث الكبير

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق عن اشتراك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ولأول مرة في تنظيم المعرض في نسخته الجديدة