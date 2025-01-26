رئيس الوزراء يشهد إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 02:33 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه عدد من الوزراء والمحافظين، فاعليات إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالينا في غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل قطاع غزة.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء فاعليات أسبوع الخير بالأسمرات، حيث يهدف للوصول إلى 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، ويوفر المعرض 200 ألف قطعة من الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، ومنتجات العناية الشخصية وألعاب الأطفال، والأدوات المنزلية ، والبطاطين والألحفة، وتوزيع 250 طن من المواد الغذائية و20 طن من اللحوم، وتجهيز 100 عروسة من الفتيات الأولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج اللازمة لتأثيث المنزل، وتوفير الكراسي الكهربائية والكراسي المتحركة لرعاية ذوي الهمم، وأدوات مساعدة للمكوفين وأدوات الكتابة بطريقة برايل، وقافلة طبية شاملة بكل التخصصات، وملتقي لتوظيف الشباب، ومعرض للحرف اليدوية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، وجميع الخدمات المقدمة خلال أسبوع الخير مجانية بالكامل.

ويطلق صندوق تحيا مصر، أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، كما يتم إطلاق فعاليات أسبوع الخير من "صندوق تحيا مصر"، في المدينة الشبابية بالأسمرات بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتوب إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة سحر نصر المدير التنفيذى لبيت الزكاة والصدقات، ومستشار شيخ الأزهر لشئون بيت الزكاة، وعدد من رجال الأعمال والفنانين ورؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.