العالم اليوم - حماس تعلن أسماء الرهائن المجندات المقرر الإفراج عنهن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 05:21 مساءً - أعلنت حركة حماس، الجمعة، أسماء دفعة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة والذين ستفرج الحركة عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث العسكري باسم الحركة إنه في إطار صفقة تبادل الأسرى قررت كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) الإفراج يوم غد السبت عن عدد من المجندات.

وأوضح أن المجندات اللاتي سيفرج عنهن هن كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج.