العالم اليوم - أسعار النفط تتراجع.. والأنظار على البيت الأبيض

انتم الان تتابعون خبر أسعار النفط تتراجع.. والأنظار على البيت الأبيض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 06:25 مساءً - تراجعت أسعار النفط، الاثنين مع ترقب المتعاملين تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على أمل الحصول على تصور أوضح عن سياساته ومنها خطط إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 13:47 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 85 سنتا أو 1.05 بالمئة إلى 79.94 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقودالآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بواقع 83 سنتا أو 1.07 بالمئة إلى 77.05 دولارا للبرميل.

وانخفض عقد مارس لخام غرب تكساس بواقع 94 سنتا إلى 76.45 دولار.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك "يو.بي.إس" إن التركيز ينصب على الأوامر التنفيذية التي سيوقعها ترامب خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

وقال تاماس فارجا محلل شؤون النفط لدى مؤسسة "بي.في.إم" إن انخفاض الأسعار يرجع إلى حالة عدم اليقين إزاء سياسات ترامب الجديدة.

وأضاف: "بالنظر إلى أداء السوق حتى الآن هذا العام، فمن المنطقي أن نرى بعض الناس يجنون الأرباح قبل أن يصبح أسلوب عمل إدارة ترامب أكثر وضوحا".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترامب، الذي سيتم تنصيبه في وقت لاحق من اليوم الاثنين، سلسلة من الإجراءات في الساعات الأولى من فترته الرئاسية الثانية،منها إلغاء وقف مؤقت لتراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الاقتصاد.

وربح الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة في الأسبوع الماضي في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب، بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن عقوبات على أكثر من 100 ناقلة نفط وشركتين روسيتين لإنتاج النفط.

وأدى ذلك إلى تدافع الصين والهند، وهما مشتريان رئيسيان، للحصول على شحنات نفط فورية وإقبال عالمي على السفن لتحميلها بالنفط، في ظل بحث تجار النفط الروسي والإيراني عن ناقلات غير خاضعة للعقوبات لنقل شحناتهم.

لكن انحسار التوتر في الشرق الأوسط حد من مكاسب النفط.

وتبادلت إسرائيل وحركة حماس رهائن وسجناء أمس الأحد في اليوم الأول من وقف إطلاق النار بعد حرب استمرت 15 شهرا.