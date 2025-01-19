العالم اليوم - ماسك إلى واشنطن قرب ترامب.. صور الفندق الذي سيتحول "للمقر"

انتم الان تتابعون خبر ماسك إلى واشنطن قرب ترامب.. صور الفندق الذي سيتحول "للمقر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يناير 2025 10:28 صباحاً - يخطط الملياردير الأميركي إيلون ماسك، لاختيار منتجع فاره، ليكون "مقره الحكومي" في العاصمة واشنطن، ليكون قريبا من مركز القرار خلال الحكومة الأميركية الجديدة.

وأشارت مصادر إلى أن قطب التكنولوجيا يتطلع لاقتناء فندق "لاين هوتيل"، وهو عقار عصري، يخطط لتحويله إلى "ناد اجتماعي خاص".

ويأتي التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن إكزامنر" قبل يوم من تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.

وكان فندق The Line Hotel، الذي تم افتتاحه في عام 2017، في السابق مكانا يقصده رواد الموضة في العاصمة.

ومع ذلك، بعد الفشل في تلبية التوقعات المالية، أصبح الفندق المكون من 220 غرفة معروضا الآن للبيع بالمزاد.

ويمكن لمالك شركة تسلا، الذي يقال إنه وضع العقار نصب عينيه، أن يحوله إلى شيء مشابه لـ"منتجع مار ألاغو" في فلوريدا، التابع لترامب، وهو المكان الذي تتقاطع فيه "الأعمال والسياسة".

ليس من الواضح ما هو الغرض الذي سيخدمه هذا الفندق إذا اشتراه ماسك، ومع ذلك، مع دور عملاق التكنولوجيا كرئيس مشارك لإدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، في الحكومة الأميركية الجديدة، من المحتمل أن يكون الموقع بمثابة مقره الرئيسي، مما يجعله قريبا من ترامب وإدارته.