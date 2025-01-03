العالم اليوم - الذهب عند ذروة 3 أسابيع بفضل الطلب المتزايد وضعف الدولار

انتم الان تتابعون خبر الذهب عند ذروة 3 أسابيع بفضل الطلب المتزايد وضعف الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 05:21 مساءً - لامست أسعار الذهب، الجمعة، أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بفضل ضعف الدولار وعمليات شراء المعدن الأصفر في وقت ينصب فيه التركيز على بيانات اقتصادية أميركية وتغييرات في أسعار الفائدة نتيجة السياسات التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

تحركات الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2658.11 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 13 ديسمبر.

وارتفع الذهب بنحو 1.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2672.20 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة عن أعلى مستوى له في أكثر من عامين الذي سجله في الجلسة الماضية مما يجعل أسعار الذهب المقوم بالعملة الأميركية معقولة إلى حد ما بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال هان تان كبير محللي السوق في مؤسسة "إكسينيتي غروب": "ارتفعت أسعار الذهب في بداية العام بدعم من الطلب على الملاذ الآمن، بينما تكافح الأسهم التي تنطوي على خطورة أكبر للحفاظ على مكاسبها الوليدة".

وقال تان: "تدرك الأسواق أن سياسات ترامب تنطوي على خطر زيادة التضخم في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصب ذلك في مصلحة الذهب ما دام المعدن النفيس يلعب دور التحوط من التضخم في الأسواق".

ويرتفع الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط في حالات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مع انخفاض أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الأميركية الأسبوع المقبل، من بينها تقرير الوظائف غير الزراعية ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لاستيضاح مسار السياسة النقدية.

وبعد أن خفض الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات على التوالي في عام 2024، يتوقع المجلس الآن خفضها مرتين فقط في عام 2025 بسبب ارتفاع التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 29.75 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 930.09 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 922.58 دولار.

ويتجه البلاتين والبلاديوم لتحقيق مكاسب أسبوعية.