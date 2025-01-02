بايدن: المشتبه به في هجوم ”نيو أورليانز” يتبنى أفكار داعش

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 10:30 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، إنَّ التحقيقات لا تزال جارية ومستمرة بشأن هجوم نيو أورليانز، لمعرفة دوافع منفذ الهجوم ولا يجب استباق النتائج.

وأضاف "بايدن"، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بشأن عملية الدهس التي وقعت في نيو أورليانز، أنَّ التحقيقات مستمرة لبحث احتمال وجود علاقة بين عملية الدهس وحادث احتراق شاحنة عند فندق الرئيس المنتخب دونالد ترامب في لاس فيجاس.

وأكد "بايدن" أنه يقف مع أهالي الضحايا ويتألم مثلهم، مشيرًا إلى أنَّ المشتبه به في هجوم نيو أورليانز يتبنى أفكار داعش.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤولون لصحيفة "نيويورك تايمز"، أنَّ منفذ الهجوم يدعى شمس الدين بحر جبار، وهو أمريكي من هيوستن بتكساس وعمره 42 عامًا.

ونقلت "سي إن إن" عن مصادر أن منفذ الهجوم كان يحمل علم داعش.

وأفاد البيت الأبيض بأنَّ "بايدن" اطلع على آخر مستجدات حادثة الدهس.

وأكد البيت الأبيض أيضًا أنه كان على اتصال بعمدة نيو أورليانز لتقديم الدعم، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي موجود في مكان الحادثة لدعم إنفاذ القانون في التحقيق، وسيستمر بايدن في تلقي الإحاطات حول الحادثة طوال اليوم.

وفي سياق ذي صلة، قال مسؤولون مطلعون على التحقيق إنَّ المشتبه به في هجوم نيو أورليانز سجَّل سلسلة من تسجيلات الفيديو، وأنَّ جهات إنفاذ القانون تراجعها حاليًا.

وأوضح المسؤولون أن التسجيلات تم إجراؤها أثناء القيادة ليلًا، ولم يكن المشتبه به مرئيًا بسبب الظلام، لكن السلطات تعتقد أن التسجيلات تم إجراؤها أثناء قيادته من تكساس إلى لويزيانا، على الرغم من أن التوقيت الدقيق لم يتضح بعد.

وفي التسجيلات، أشار المشتبه به إلى طلاقه وكيف خطط في البداية لجمع عائلته من أجل "احتفال" بهدف قتلهم، حسبما قال مسؤولان اطلعا على المواد الموجودة في التسجيلات.

وتحدث المشتبه به أيضًا عن كيفية تغيير خططه وقال إنه انضم إلى داعش، وأشار إلى العديد من الأحلام التي رآها حول سبب انضمامه إلى داعش.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، أنَّ حصيلة الهجوم الذي نفّذه مسلّح دهس بشاحنته حشدًا من المحتفلين برأس السنة في مدينة نيو أورليانز قبل أنَّ يترجَّل ويطلق النار على آخرين- ارتفعت إلى 15 قتيلًا.

وقال مسؤول في "إف بي آي"، إنَّ حصيلة الهجوم التي تشتبه السلطات بأنَّ عملًا "إرهابيًا جهاديًا ارتفعت من 10 قتلى إلى 15 قتيلًا، استنادًا إلى أرقام مديرية الطبّ الشرعي في المدينة، لوكالة "فرانس برس".