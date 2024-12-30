نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الكويتية توضح دلالات زيارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى دمشق للقاء الشرع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا إلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا يصل إلى دمشق بزيارة رسمية

وكان في استقبال اليحيا والوفد المرافق له قائد الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.

وقالت الخارجية الكويتية إن زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا تأتي تعبيرا عن تماسك دول المجلس بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأكد اليحيا قبل وصوله إلى دمشق تمسك دول المجلس "بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ونعبر عن رفضنا كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها".

ولفت اليحيا إلى تقديم دول مجلس التعاون مساعدات إغاثية وإنسانية إلى الشعب السوري بلغت أكثر من 8 مليارات دولار واستضافتها أكثر من مليوني مقيم من السوريين الذين يتمتعون بكل الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة بين أشقائهم الخليجيين.

وذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن "الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وما قامت به القوات الإسرائيلية من احتلال للمنطقة العازلة على الحدود السورية وكذلك قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في بناء المستوطنات في الجولان السوري المحتل هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل (1974)