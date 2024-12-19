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عاجل - أبرز تصريحات الرئيس الفلسطيني خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

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أحمد جودة - القاهرة - تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال  أعمال القمة، وجاءت كما يلي:

  • نواجه تحديات كبيرة جراء عدوان الاحتلال على أرضنا ومقدساتنا
  • نسعى لإتاحة الفرص أمام الشباب برغم عدوان الاحتلال
  • نواجه تحديات كبيرة جراء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستيطانية
  • نؤكد أهمية استمرار مهام وكالة أونروا وتقديم الدعم المالي لها
  • الشعب الفلسطيني يواجه مجازر يومية وحرب إبادة جماعية
  • الاحتلال يرتكب جرائم حرب في لبنان وسوريا تستدعي تدخلا فوريا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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