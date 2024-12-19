نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أبرز تصريحات الرئيس الفلسطيني خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال أعمال القمة، وجاءت كما يلي: