نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أبرز تصريحات الرئيس الفلسطيني خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال أعمال القمة، وجاءت كما يلي:
- نواجه تحديات كبيرة جراء عدوان الاحتلال على أرضنا ومقدساتنا
- نسعى لإتاحة الفرص أمام الشباب برغم عدوان الاحتلال
- نواجه تحديات كبيرة جراء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستيطانية
- نؤكد أهمية استمرار مهام وكالة أونروا وتقديم الدعم المالي لها
- الشعب الفلسطيني يواجه مجازر يومية وحرب إبادة جماعية
- الاحتلال يرتكب جرائم حرب في لبنان وسوريا تستدعي تدخلا فوريا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن