نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ننشر أبرز تصريحات وزير خارجية نيجيريا خلال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز تصريحات وزير خارجية جمهورية نيجيريا يوسف مايتاما توجار خلال أعمال القمة، وجاءت كما يلي: