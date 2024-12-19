العالم اليوم - بوتين: الاقتصاد الروسي "مستقر" رغم "التهديدات الخارجية"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن الاقتصاد الروسي "مستقر" رغم "التهديدات الخارجية"، فيما تواجه روسيا عقوبات غربية مشددة منذ عام 2022 ردا على هجومها على أوكرانيا.

وقال بوتين في مقدمة مؤتمره الصحفي السنوي الكبير إن "وضع الاقتصاد ككل في روسيا مستقر، على الرغم من التهديدات الخارجية ومحاولات التأثير علينا".

وأضاف بوتين أن الاقتصاد قد ينمو بأربعة في المئة هذا العام إلا أن التضخم يبعث بإشارة مثيرة للقلق.