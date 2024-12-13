العالم اليوم - ملك البحرين يبعث رسالة إلى الجولاني

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:28 مساءً - بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، برسالة إلى أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، القائد العام لفرقة التنسيق العسكري في سوريا، أشاد فيها بتعاون رئاسة إدارة الشؤون السياسية مع السفراء المقيمين في دمشق.

وأكد حمد بن عيسى آل خليفة في الرسالة على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها وسلامة ووحدة اراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

كما شدد العاهل البحريني، بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، على استعداد مملكة البحرين لمواصلة التشاور والتنسيق مع سوريا، ودعم المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما فيه صالح الشعب السوري.

كما أعرب عن تطلع البحرين لاستعادة سوريا دورها الأصيل ضمن جامعة الدول العربية.