العالم اليوم - "كاف" يهنئ المغرب والسعودية على استضافة المونديال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:25 مساءً - تقدم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالتهنئة إلى المغرب، على منحه حقوق استضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع البرتغال وإسبانيا، خلال الكونغرس الاستثنائي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء.

وتشهد كأس العالم 2030 مشاركة 48 منتخبا، وستبدأ بمباريات الذكرى المئوية في أوروجواي، الأرجنتين، وباراغواي، في الوقت الذي يتعاون فيه المغرب وإسبانيا والبرتغال في استضافة البطولة.

ونقل الموقع الرسمي لكاف عن موتسيبي قوله "تجسد الشراكة بين المغرب، البرتغال، وإسبانيا وحدة أفريقيا وأوروبا من خلال كرة القدم، وتلهمنا جميعًا للعمل معًا لجعل العالم مكانًا أفضل. اليوم هو يوم فخر لكرة القدم الأفريقية، حيث يصبح المغرب ثاني بلد أفريقي في تاريخ الفيفا يستضيف كأس العالم".

وأضاف "كاف متحمس ويهنئ المغرب وشريكيه البرتغال وإسبانيا. نشكر الملك محمد السادس والحكومة والشعب المغربي على مبادرتهم ودعمهم لملف استضافة كأس العالم 2030. أشعر بالفخر بالدور والقيادة البارزة التي أظهرها أخونا، فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. كما أود أن أشكر الاتحادات الأعضاء الـ 54 في كاف على توحدهم ودعمهم لملف المغرب".

وختم حديثه بالقول "نتوجه بالشكر أيضًا لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو، على قيادته الجيدة، وللـ 211 عضوًا في فيفا على منح حقوق الاستضافة المشتركة لكأس العالم 2030 للمغرب وأفريقيا. كما يود الكاف تهنئة المملكة العربية السعودية، والملك سلمان وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وشعب المملكة العربية السعودية، على فوزهم بحقوق استضافة كأس العالم 2034 (...) كاف عمل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، على مدار سنوات عديدة، ويُقدر ويُثمن هذه الشراكة المهمة."