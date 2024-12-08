نتنياهو: تغيير النظام في سوريا قد يقرب إطلاق سراح المحتجزين لدى "حماس"

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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تغيير النظام في سوريا قد يسهم في اقتراب موعد الاتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة.

وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه عقد في القدس يوم الأحد لقاءين مع عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

ونقل البيان عن نتنياهو قوله إن "سقوط نظام الأسد، الذي حدث بما في ذلك بفضل أعمالنا الحازمة ضد "حزب الله" و"حماس"، قد يساعد في تفعيل صفقة إعادة المختطفين".

وكان نتنياهو قد زار منطقة الجولان على الحدود السورية الإسرائيلية، حيث تم تصوير كلمة له، وصف فيها الأحداث في سوريا بأنها "يوم تاريخي للشرق الأوسط"، ومعتبرا أن ذلك يوفر "إمكانيات جديدة".