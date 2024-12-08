الكرملين: بشار الأسد يصل موسكو برفقة عائلته

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 09:32 مساءً - أفاد مصدر في الكرملين مساء اليوم الأحد، بأن بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء.

روسيا تدعو لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا

وخلال الساعات الماضية، طالبت البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في سوريا.



السفير السوري لدى روسيا: سوريا اليوم أصبحت لكل أبنائها

أكد السفير السوري لدى موسكو بشار الجعفري، أن سوريا اليوم أصبحت لكل أبنائها السوريين، مشيدا بالثقة الكبيرة بقدرة شعبنا على تجاوز المحن والتحديات.

وقال الجعفري: "سوريا اليوم أصبحت لكل أبنائها السوريين، ترنو بعيون واعدة إلى مستقبلها ومستقبل أبنائها الصابرين. الثقة كبيرة بقدرة شعبنا على تجاوز المحن والتحديات، وعلى الجميع التعاون معا ومد اليد لبعضنا البعض حماية لكرامة الوطن الجريح والكرامة السوريين المتألمين بعيدا عن حقول ألغام الظلم والانتقام والتقسيم وسفك الدماء، وعلينا كلنا المشاركة في نقل البلاد إلى بر الأمان والانتقال إلى مرحلة الانتماء الحقيقي لسوريتنا بعد طول انتظار".