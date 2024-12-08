نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة العربية تصدر بيانًا حول التطورات في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُتابع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، باهتمام بالغ، التطورات المتسارعة في سوريا، وإذ تعبر واحدة من أهم وأخطر اللحظات في تاريخها الحديث، معتبرةً أن المرحلة الدقيقة الحالية تتطلب من جميع السوريين إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والتحلي بالمسئولية وضبط السلاح حفاظًا على الأرواح والمقدرات، والعمل علي استكمال عملية الانتقال السياسي على نحو سلمي وشامل وآمن.



وشددت الأمانة العامة، على أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الأجنبية بكافة أشكالها، تظل عناصر محورية وأساسية في الإجماع العربي حيال سوريا يتعين صونها والدفاع عنها.

وتدعو الأمانة العامة، كافة القوى المهتمة بتحقيق الاستقرار اقليميًا ودوليًا إلى دعم الشعب السوري لتخطي هذه الفترة الانتقالية المليئة بالتحديات، بما في ذلك من خلال رفع أية عقوبات لتمكين السوريين من الانطلاق إلى آفاق أرحب.

وتؤكد الأمانة العامة للجامعة أنها لن تتوانى عن مواكبة ودعم سوريا، البلد العربي ذي التاريخ المديد والإسهام الضخم في مسيرة الحضارة الإنسانية، وصولًا إلى تجاوز المرحلة الحالية بسلام.

كما تجدد الأمانة العامة في هذا السياق إدانتها الكاملة لما تسعى إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إلى تحقيقه بشكل غير قانوني مستفيدة من تطورات الأوضاع الداخلية في سوريا سواء على صعيد احتلال أراضي إضافية في الجولان أو اعتبار اتفاق فض الاشتباك لعام 74 منتهيًا.

