العالم اليوم - ⁧‫البحرين‬⁩ تتوشح بألوان علم الإمارات احتفالا بعيد الاتحاد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 10:27 مساءً - تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الثالثة والخمسين لليوم الوطني، ازدانت عدد من المنشآت والمرافق الحيوية في مختلف محافظات مملكة البحرين، بألوان علم دولة الإمارات.

وجاءت مشاركة مملكة البحرين لأفراح الإمارات الوطنية، احتفاء بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

هذا وعمت مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة كافة، مجسدة الفرحة ومشاعر الافتخار والاعتزاز بالمكتسبات الوطنية والإنجازات التي حققتها الدولة في جميع المجالات، وجعلت منها وطنا يحتذى بنهضته الحضارية وقيمه الإنسانية.

واتشحت مباني الدوائر الرسمية والطرقات والميادين العامة ومراكز التسوق بعلم دولة الإمارات، وبمختلف أنواع الزينة التي تعبر عن المناسبة الوطنية الغالية.