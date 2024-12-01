العالم اليوم - نتنياهو: نتابع ما يجري في سوريا.. ومصممون على حماية مصالحنا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل تتابع ما يجري في سوريا، مضيفا أن الجيش سيرد بقوة على أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان.

وخلال زيارته قاعدة الاستقبال والفرز في تل هشومير بإسرائيل، قال نتنياهو: "نحن نتابع بشكل مستمر ما يحدث في سوريا، نحن مصممون على حماية المصالح الحيوية لدولة إسرائيل والحفاظ على إنجازات الحرب".

وتابع: "نحن أيضا نطبق اتفاق وقف إطلاق النار بحزم شديد، وأي انتهاك يقابل على الفور برد قوي من الجيش الإسرائيلي".

ولفت نتنياهو إلى زيادة عمليات التجنيد في الجيش الإسرائيلي، قائلا: "نحن هنا مع مجندين جدد في سلاح المدرعات. هناك زيادة كبيرة في التجنيد".

وتراقب إسرائيل الوضع في سوريا عن كثب في ضوء التطورات الأخيرة، التي تقوم بها الفصائل المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت السبت أن نتنياهو، سيعقد اجتماعا أمنيا خاصا عبر الهاتف مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث التطورات في سوريا.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "هذا شيء نحتاج إلى متابعته عن كثب لنرى كيف يتطور. أي عدم استقرار في دولة مجاورة يمكن أن تكون له تأثيرات علينا".