نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تحذر إسرائيل من احتمال انهيار وقف إطلاق النار في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السلطات الفرنسية إن الجيش الإسرائيلي انتهك وقف إطلاق النار مع لبنان 52 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "باريس حذرت تل أبيب من أن ذلك قد يؤدي إلى فشل الاتفاق".

و‏فى هذا السياق استهدفت قذائف إسرائيلية بلدة الخيام في جنوب لبنان اليوم الأحد.

وحلقت طائرات استطلاع إسرائيلية، فجر الأحد، فوق أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت في خرق جديد لقرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وقال مسؤول فرنسي، في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية إن "باريس على اتصال دائم مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي. مؤكدا أن "اللبنانيين يعتزمون الحفاظ على وقف إطلاق النار".

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء 27 نوفمبر بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارات جوية ضد منشآت تابعة لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان منذ بدء الهدنة بين الطرفين، فيما هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشن حرب شرسة على لبنان إذا انتهك حزب الله الهدنة.

من جانبه، اتهم الجيش اللبناني الذي بدأ نشر قوات وعربات مدرعة في جنوب البلاد، إسرائيل بانتهاك متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار.