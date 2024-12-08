تركيا تحقق نتائج قياسية قي في قطاع السياحة في الربع الثالث من العام 2024

استضافت تركيا 49.2 مليون زائر وحققت عائدات بقيمة 46.9 مليار دولار أمريكي في قطاع السياحة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024. وبلغ معدل النمو السنوي في أعداد الزوار في تركيا 9%، وبلغت العائدات 7%. وبتحطيم أرقامها القياسية غير المسبوقة في عدد الزوار الوافدين، أصبحت تركيا في وضعية جيدة لتجاوز هدفها في نهاية العام والمتمثل في استضافة 60 مليون زائر.

في مؤتمر صحفي في إسطنبول، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية عن نتائج قطاع السياحة في تركيا للربع الثالث من العام 2024. وقال محمد نوري أرسوي، وزير الثقافة والسياحة التركي، أن عدد زوار تركيا في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بلغ 49.2 مليون زائر وذلك بمعدل زيادة سنوية بنسبة 9%.

وأظهرت عائدات قطاع السياحة في نفس الفترة نموًا بنسبة 7% وبواقع 46.9 مليار دولار أمريكي. وبلغ متوسط ​​الإنفاق اليومي للزائر الدولي في تركيا 107 دولار أمريكي. وقال الوزير أرسوي "إن النتائج التي حققناها في الأشهر التسعة الأولى هي الأعلى التي شهدتها جمهورية تركيا على الإطلاق؛ لذلك، فإننا نعمل على زيادة هدفنا لبلوغ 61 مليون زائر بحلول نهاية العام ".

باستضافة الزوار من جميع أنحاء العالم، حققت إسطنبول وأنطاليا نموًا قويًا

أسطنبول، أكبر المدن التركية؛ استقبلت أكثر من 14 مليون زائر دولي في الأشهر التسعة الأولى. وحققت مناطق الجذب السياحي الكبرى في إسطنبول، في شبه الجزيرة التاريخية، وتقسيم، وكراكوي، وخط البوسفور على الجانبين الأوروبي والآسيوي للمدينة، نموًا بنسبة 7%، واستقبلت زوارًا من أكثر من 200 دولة من قارات أمريكا، وأوروبا، وإفريقيا وأستراليا، وآسيا. كما استضافت أنطاليا، المعروفة باسم "عاصمة السياحة التركية"، أكثر من 13.3 مليون زائر وحافظت على ريادتها في شرق البحر الأبيض المتوسط.

أظهرت أكبر الأسواق التركية نموًا مستدامًا

روسيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، أكبر الأسواق التقليدية لتركيا، واصلت النمو مع تدفق الزوار إلى مراكز السياحة الرئيسية في تركيا، أنطاليا، وإسطنبول، وإزمير، وموغلا.

أكثر من 5.5 مليون زائر روسي اختاروا تركيا كوجهة لقضاء عطلاتهم، ما أدى إلى نمو بنسبة 6٪ بين يناير وسبتمبر 2024. وفي نفس الفترة، تجاوز عدد الزوار الألمان 5.2 مليون، ونمت السوق الألمانية بنسبة 6%. وأظهرت المملكة المتحدة، ثالث أكبر سوق لتركيا، نموًا بنسبة 17% حيث زار ما يقارب 3.7 مليون بريطاني تركيا في الأشهر التسعة الأولى من العام. وحققت تركيا أكبر نمو لها في الصين، حيث استضافت أكثر من 312.000 زائر، بزيادة 84% مقارنة بالعام الماضي. وقد استمتع الزوار القادمون إلى تركيا بالتراث الثقافي والتاريخي العميق للبلاد، وثقافة فن الطهي الغنية، وتجارب المدينة، بالإضافة إلى مناظرها الطبيعية الجميلة.