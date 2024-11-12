نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتب نتنياهو يحذر من هجمات محتملة ضد الإسرائيليين في تايلاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، الإسرائيليين في تايلاند إلى البقاء في حالة تأهب، وذلك خلال بيانًا نيابة عن مجلس الأمن القومي.

وفي وقت سابق، أصدرت الشرطة التايلاندية تحذيرًا بشأن احتمال تعرض الإسرائيليين لهجوم خلال احتفالات اكتمال القمر.

وجاء في البيان: "على مدى الأشهر القليلة الماضية، جرت عدة أحداث على الساحة التايلاندية، وتعمل قوات الأمن الإسرائيلية، بالشراكة مع قوات الأمن في تايلاند، على إحباطها".

وبالإضافة إلى ذلك، نصح مجلس الأمن القومي بتجنب الأحداث المتعلقة بإسرائيل أو نشر خطط السفر على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عدم المبالغة في استخدام الرموز الإسرائيلية أو اليهودية.