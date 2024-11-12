العالم اليوم - فيديو صادم من مصر.. أضرمت النار بـ3 سيارات ووقفت متفرجة

انتم الان تتابعون خبر فيديو صادم من مصر.. أضرمت النار بـ3 سيارات ووقفت متفرجة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - شهدت مدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج حادثة أثارت جدلا واسعا، حيث أقدمت فتاة على إشعال النيران في 3 سيارات متوقفة، ووقفت لمراقبة النيران تلتهم السيارات دون أن تحاول الهرب.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الواقعة دفعت الأهالي إلى استدعاء قوات الحماية المدنية، التي أرسلت سيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

كما انتقلت قوات الأمن من مباحث قسم شرطة جرجا إلى مكان الحادث وألقت القبض على الفتاة.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة تُدعى "ملك" (18 عاما) مقيمة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وتبين أنها تعاني من اضطرابات نفسية وعصبية، وتم الإبلاغ عن تغيبها منذ نحو شهر.

وأفاد مصدر أمني أن الفتاة تورطت في وقت سابق من اليوم ذاته في إشعال النيران بسيارتين في محافظة قنا، حيث تم احتجازها ثم إخلاء سبيلها من قبل النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة بسوهاج، عرض الفتاة على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بسوهاج للتأكد من سلامة قواها العقلية، وفي ضوء نتائج الفحص، سيتم إيداعها في إحدى دور الرعاية بالمحافظة.