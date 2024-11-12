العالم اليوم - مقتل 4 جنود إسرائيليين شمالي قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:23 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل 4 جنود في شمال قطاع غزة ليرتفع إلى 376 عدد الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا في القطاع منذ بدء عمليته البرية في 27 أكتوبر 2023.

وأعلن الجيش في بيان: "تمت الموافقة على نشر أسماء الجنود الأربعة الذين سقطوا في القتال الإثنين في شمال قطاع غزة".

وكشف الجيش الإسرائيلي عن أسماء جنوده القتلى وهم: أور كاتس، نافيه يائير أسولين، غاري لالهروايكيما زولات، أوفير إلياهو وجميعهم من كتيبة "شمشون" التابعة للواء كافير، بالإضافة إلى ضابط خامس من وحدة "لوتار" قتل الأحد في شمال غزة.

وكتبت صحيفة "معاريف": "كارثة ثقيلة شمال قطاع غزة: "مقتل 4 مقاتلين من كتيبة كافير بصاروخ مضاد للدبابات أطلق على المنزل الذي كانوا يقيمون فيه، وقامت القوات الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي على الفور بمعاينة المبنى وحاولت علاج الضحايا".

وفي وقت سابق، قصفت المدفعية الإسرائيلية تزامنا مع استهداف جوي، شمالي قطاع غزة ومدينة بيت لاهيا تزامنا مع إطلاق نار كثيف شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين، بسقوط 51 قتيلا و164 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 43603 قتلى و102929 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023".