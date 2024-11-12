العالم اليوم - "ADQ القابضة" تستحوذ على حصص في 3 شركات بترول مصرية

انتم الان تتابعون خبر "ADQ القابضة" تستحوذ على حصص في 3 شركات بترول مصرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:23 صباحاً - وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ممثلاً بلجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية، على مجموعة من صفقات الاستحواذ التي تقدم بها عدد من الشركات المحلية والدولية والمدرج ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وبحسب بيان للجهاز، فقد تمت الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة ADQ القابضة الإماراتية الخاص بالاستحواذ على 25 بالمئة من أسهم شركة الحفر المصرية.

كما تمت الموافقة على الاستحواذ على 30 بالمئة من أسهم المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو". وكذلك وافق جهاز حماية المنافسة على ملف الإخطار المقدم من شركة ADQ القابضة الخاص بالاستحواذ على 35 بالمئة من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطى "إيلاب".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تضمنت القرارات أيضا الموافقة على التركزات الاقتصادية التالية:

استحواذ شركة هيوليت باكارد إنتربرايز على 100 بالمئة من أسهم شركة جونيبر نتووركس إنك

قررت اللجنة الموافقة على استحواذ شركة هيوليت باكارد إنتربرايز على كامل أسهم شركة جونيبر نتووركس إنك، مما يمنحها القدرة على التحكم الكامل في الشركة المستهدفة. وقد تم استلام الملف بتاريخ 26 سبتمبر 2024.

استحواذ شركة درايكو بي في على 50 بالمئة من أسهم الشركة المصرية للجبس

تمت الموافقة على استحواذ شركة درايكو بي في على 50 بالمئة من أسهم الشركة المصرية للجبس، مما يخول لها التحكم الجماعي في الشركة المستهدفة. وقد تم استلام الملف بتاريخ 2 أكتوبر 2024.

استحواذ شركة إيندوفر جروب بارنت ال ال سي على 100 بالمئة من أسهم شركة جولدن ستيت فودز كوربوريشين

قررت اللجنة الموافقة على استحواذ شركة إيندوفر جروب بارنت ال ال سي على كامل أسهم شركة جولدن ستيت فودز كوربوريشين، مما يتيح لها السيطرة الكاملة على الشركة. وقد تم استلام الملف بتاريخ 16 أكتوبر 2024.