نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة العربية الإسلامية تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في "جرائم" إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت القمة العربية الإسلامية المشتركة، بأشد العبارات ما يتكشف من "جرائم مروعة وصادمة يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، واعتبرتها تأتي "في سياق جريمة الإبادة الجماعية".

وطالب قادة الدول العربية والإسلامية في القرار الصادر عن قمة المتابعة التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في جرائم إسرائيل هذه، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة.

وأدانت القمة عدوان إسرائيل المتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بكامل مندرجاته.

وأكدت القمة العربية والإسلامية على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة العدوان والادانة الشديدة للاستهداف المتعمد للجيش اللبناني ومراكزه.

وشدد قادة الدول العربية والإسلامية على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها "الضامنة لوحدة لبنان واستقراره".

وشدد القرار الصادر عن القمة على رفض تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها "جريمة حرب وخرقا فاضحا" للقانون الدولي سنتصدى له مجتمعين.

وأدان قادة الدول العربية والإسلامية سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام "الحصار والتجويع سلاحا" ضد المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء "الكارثة الإنسانية" التي تسببها إسرائيل.