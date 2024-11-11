العالم اليوم - بسبب يورغن كلوب.. إيقاف حكم في الدوري الإنجليزي

انتم الان تتابعون خبر بسبب يورغن كلوب.. إيقاف حكم في الدوري الإنجليزي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:30 مساءً - أوقفت هيئة التحكيم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الإثنين، الحكم ديفيد كوت بعد قيامه بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يبدو فيه وهو يدلي بتصريحات مهينة عن مدرب ليفربول السابق الألماني يورغن كلوب.

ومن غير الواضح متى تم تصوير الفيديو أو كيف تم تداوله، لكن بحسب المقطع، قال كوت إن كلوب كان "متعجرفا" كما أنه استخدم عبارات مسيئة تجاهه.

كما استخدم كوت عبارات مهينة لوصف كلوب، حينما سئل عن رأيه في المدرب الألماني حيث قال: "وجه لي ضربة قوية حينما كنت حكما في مباراتهم مع بيرنلي خلال فترة الإغلاق واتهمني بأنني كاذب".

وأدار كوت (42 عاما) المباراة التي فاز بها ليفربول على أستون فيلا 2-0 السبت في الدوري المحلي.

وقالت هيئة التحكيم في بيان: "أوقف ديفيد كوت بمفعول فوري في انتظار إجراء تحقيق كامل. لن تقوم هيئة التحكيم بأي تعليق إضافي حتى اكتمال كافة الإجراءات".