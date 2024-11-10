صحة لبنان: 3136 شهيداً منذ بدء العدوان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان، إلى 3136 شهيداً و13 ألفاً و979 مصاباً منذ أكتوبر 2023.
وقالت الوزارة في بيان، إن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان أمس الجمعة، أسفرت عن 19 شهيدا و91 جريحا".
من جانبها، أكدت لجنة الطوارئ الحكومية في لبنان تسجيل 68 غارة جوية إسرائيلية، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12475 اعتداء.
وأشارت إلى أنه تم فتح 1158 مركزاً لاستقبال النازحين منها 989 مركز وصلت للحدّ الأقصى من قدرتها الاستيعابية، كما تم تسجيل 190035 نازحاً في مراكز الإيواء.
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