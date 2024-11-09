نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يقصف خيمة نازحين في مستشفى بقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قصف طيران الجيش الإسرائيلي اليوم السبت خيمة نازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح في قطاع غزة.

‎وقال مراسل RT إن شخصين قتلا نتيجة للقصف فيما أصيب الصحفيين سامر الزعانين وعبد فرحات بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قتل 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في ملعب الجزيرة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي مدينة غزة، ارتفع عدد قتلى قصف الجيش الإسرائيلي لمدرسة "فهد الصباح" التي تؤوي نازحين بشارع يافا وسط المدينة إلى 7 فلسطينيين.

وفي بيت لاهيا شمال القطاع، أسفر قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "أبو جراد" بمنطقة المنشية عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ400 على القطاع إلى 43.552 قتيلا، و102.765 إصابة.